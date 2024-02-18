 

Симоньян призвала не стесняться давать российское гражданство русским людям

 

Необходимо перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например».

«Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский"(...). Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — добавила Симоньян. 


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APN.ru