Симоньян призвала не стесняться давать российское гражданство русским людям

Необходимо перестать стесняться слова «русский» и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны, считает главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она напомнила, что иногда МВД и другие структуры «просто когтями добывают гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например».

«Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский"(...). Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — добавила Симоньян.