Теракт в "Крокус Сити Холле". Задержаны граждане Таджикистана, направлявшиеся в сторону Украины

93 человека погибли (в том числе трое детей) в результате атаки террористов на "Крокус Сити Холл" в ближнем Подмосковье, у метро Мякинино, вечером в пятницу 22 марта. В больницах 107 пострадавших, 16 -- в крайне тяжёлом состоянии . О террористах сообщалось , что это молодые люди, славяне, бороды и усы, возможно, накладные. Их было пятеро. Преступники были одеты в военную одежду, включая высокие сапоги-берцы, их подготовка говорит о боевом или страйкбольном опыте. Затем депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в связи с терактом граждан Таджикистана. Они были задержаны в Брянской области и направлялись в сторону Украины

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов косвенно подтвердил причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки "братский" народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить».

"Лента" заявляет, что это может оказаться "дипфейком".





Заготовка в Википедии под статью о теракте в Крокусе появилась за несколько часов до теракта.

По состоянию на утро 23 марта пожар в "Крокус Сити Холле" пока не потушен, лишь после этого можно будет приступить к разбору завалов в зрительном зале.