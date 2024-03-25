 

Три четверти британцев говорят, что их свобода слова ограничена; лишь 9% одобряют миграционную политику правительства

Только 9% британцев довольны миграционной политикой британского правительства. 69% выражают недовольство ею. Если в 2023 году за сокращение иммиграции высказывались 48% британцев, то сейчас уже "больше половины" (более точная цифра не называется).
 
В то же самое время, как пишет "Дейли Мейл", три четверти опрошенных британцев, включая учителей, библиотекарей и учёных, говорят, что их свобода слова ограничена, их принуждают к самоцензуре, вплоть до того, что некоторые опасаются за свою жизнь и безопасность своих семей. Например, учитель физкультуры в Западном Йоркшире был вынужден скрываться после того, как показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, и никто не был наказан за его травлю. Война на Ближнем Востоке только усилила раскол в Англии: евреи боятся выходить в городские центры во время пропалестинских протестов, а некоторые боятся прослыть антисемитами, если выступят против израильского правительства. Библиотекарям велят убирать с полок определённые книги.
47% опрошенных заявили, что были свидетелями преследования других людей. 
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APN.ru