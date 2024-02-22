Британия увеличивает приём мигрантов, в то время как молодые британцы не работают из-за проблем с психикой

Как пишет британская массовая газета "Дейли Мейл", ссылаясь на данные Управления национальной статистики, в то самое время, как британское Министерство финансов призывает ко всё большему увеличению приёма мигрантов, в том числе низкоквалифицированных, в стране "по болезни" не работают 2,8 миллиона британцев, из них 560 000 -- в возрасте от 16 до 34 лет. Доля людей, не работающих из-за проблем с психическим здоровьем, почти удвоилась за одиннадцать лет, с более чем шести процентов в 2012 году до 12,7 процента в 2023 году. Молодые люди всё чаще подают заявку на получение пособия по инвалидности из-за социофобии, депрессии или стресса. Самый быстрый рост числа заявителей -- среди людей младше 25 лет. В настоящее время эти выплаты обходятся британскому правительству примерно в 22 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно, причем около 38% этих расходов приходится на инвалидность из-за проблем с психикой. 49% безработных молодых британцев заявляют, что не могут найти работу из-за психического нездоровья; эти проблемы (такие, как тревожность, депрессия) сильно обострились во время ковидорегуляций.







