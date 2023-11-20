Каждый пятый британский учитель на уроках цензурирует сам себя, чтобы "не обидеть" по поводу расы или гендера

обязаны продвигать наши общие фундаментальные британские ценности, включая свободу личности, взаимное уважение и терпимость", при этом учителя должны и "обеспечивать политический баланс".

Комментарии к подобным статьям в Британии тоже модерируются; самый популярный допущенный модератором комментарий к этой статье такой: "Сомневаюсь, что они боятся обидеть христиан".





Министерство образования предлагает учителям руководствоваться самой общей инструкцией: предполагается, что они "