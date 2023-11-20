 

Каждый пятый британский учитель на уроках цензурирует сам себя, чтобы "не обидеть" по поводу расы или гендера

По данным исследования Policy Exchange (аналитический центр британских консерваторов, базирующийся в Лондоне), каждый пятый британский учитель подвергает себя самоцензуре, чтобы невзначай никого не обидеть в вопросах расы, сексуальной ориентации или пола/гендера. Каждый шестой учитель цензурирует себя в религиозных вопросах. При этом половина опрошенных учителей боятся за свою безопасность, если возле школы вспыхнут протесты по поводу богохульства (как те, что разразились из-за карикатур на пророка Мухаммеда). 
Министерство образования предлагает учителям руководствоваться самой общей инструкцией: предполагается, что они "обязаны продвигать наши общие фундаментальные британские ценности, включая свободу личности, взаимное уважение и терпимость", при этом учителя должны и "обеспечивать политический баланс".
Комментарии к подобным статьям в Британии тоже модерируются; самый популярный допущенный модератором комментарий к этой статье такой: "Сомневаюсь, что они боятся обидеть христиан". 

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APN.ru