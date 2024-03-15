Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли избирательный участок в селе Брилёвка в Херсонской области. В результате взрыва ранены два человека, им оказывают помощь. Остальных избирателей эвакуировали из зданий. Кроме того, ВСУ нанесли удары по избирательным пунктам в городе Каховка.