 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области

Два человека погибли в Белгородской области в результате украинских обстрелов 15 марта. В самом Белгороде погиб мужчина, находившийся на рабочем месте в магазине. Ещё два человека ранены. Повреждены магазин и промпредприятие. В Белгородском районе повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля. Затем четыре человека ранены при обстреле Белгорода из РСЗО "Вампир", состояние одного из них крайне тяжёлое.
В Белгородской области обстрелу подвергся город Грайворон, погиб участник территориальной обороны. Также в городе есть раненая. В центре Грайворона был прилет в дорожное полотно, посечены соседние здания торговых площадей. Различные повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля. Помимо того, под обстрел попали сёла Дунайка, Козинка, Глотово и Гора-Подол.  

Вооруженные силы Украины обстреляли избирательный участок в селе Брилёвка в Херсонской области. В результате взрыва ранены два человека, им оказывают помощь. Остальных избирателей эвакуировали из зданий. Кроме того, ВСУ нанесли удары по избирательным пунктам в городе Каховка.

 


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