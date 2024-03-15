Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области

Два человека погибли в Белгородской области в результате украинских обстрелов 15 марта. В самом Белгороде погиб
мужчина, находившийся на рабочем месте в магазине. Ещё два человека ранены. Повреждены магазин и промпредприятие. В Белгородском районе повреждены два частных дома, хозпостройка и четыре автомобиля. Затем четыре человека ранены
при обстреле Белгорода из РСЗО "Вампир", состояние одного из них крайне тяжёлое.
В Белгородской области обстрелу подвергся город Грайворон, погиб
участник территориальной обороны. Также в городе есть раненая
. В центре Грайворона был прилет в дорожное полотно, посечены соседние здания торговых площадей. Различные повреждения получили семь частных жилых домовладений, два гаража и два легковых автомобиля. Помимо того, под обстрел попали сёла Дунайка, Козинка, Глотово и Гора-Подол.
Вооруженные силы Украины обстреляли избирательный участок в селе Брилёвка в Херсонской области. В результате взрыва ранены два человека, им оказывают помощь. Остальных избирателей эвакуировали из зданий. Кроме того, ВСУ нанесли удары по избирательным пунктам в городе Каховка.