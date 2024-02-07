 

Украинцы атаковали Шебекино и ранили двоих, в Донецке ранены пять работников МЧС

 

Два человека, мужчина и женщина, пострадали при украинском обстреле города Шебекино Белгородской области, они являются сотрудниками одного из промышленных предприятий города. Зафиксировано прямое попадание на стоянку предприятия, посечено десять машин, пробита кровля в одном из цехов.

Также в Белгородской области за сутки атакованы: Новая Таволжанка (повреждены семь частных домов), Вознесеновка (повреждено складское помещение), Белянка, МАПП "Шебекино", Устинка, Толоконное, Цаповка, хутор Старый, Почаево, Безымено, Вязовое, Теребрено, Староселье, Волоконовка (повреждён инфраструктурный объект).

 

В Донецке в результате сброса взрывчатки с дрона пострадали пять сотрудников МЧС. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что украинцы ведут охоту "именно на экстренные службы - спасателей, сотрудников скорой медицинской помощи", и спутниковая связь "Старлинк" нужна им преимущественно для этого.


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