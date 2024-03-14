В Белгородской области ранены дети, в Белгороде повреждены 10 многоэтажек

В Белгородском районе повреждены 37 частных домов, две хозяйственных постройки и сельскохозяйственный объект. В двух многоквартирных домах выбиты окна. Повреждена 21 единица автотранспорта.
Обстреляно село Грузское Борисовского района, осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах, повреждены три автомобиля.
Вывезены жители из села Козинка, где очень сильные разрушения.
Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики атакуют границу России.