 

В Белгородской области ранены дети, в Белгороде повреждены 10 многоэтажек

Три человека пострадали при украинском обстреле села Беловское в Белгородской области, двое из них - дети. "9-летний мальчик с множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой и 9-месячная девочка с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой". 
В Белгороде в результате обстрелов повреждены 10 многоэтажек (72 квартиры), 25 частных домов и 7 хозсубъектов.

В Белгородском районе повреждены 37 частных домов, две хозяйственных постройки и сельскохозяйственный объект. В двух многоквартирных домах выбиты окна. Повреждена 21 единица автотранспорта.

Обстреляно село Грузское Борисовского района, осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах, повреждены три автомобиля.

Вывезены жители из села Козинка, где очень сильные разрушения.

 

В Брянской области обстреляна Соловьёвка, повреждены здание школы, несколько жилых домовладений и хозяйственных построек, объекты коммунальной инфраструктуры. 

 


Известный чеченский террорист Абдул Хаким аш-Шишани, воевавший против федеральных сил в Чечне, заявил, что его боевики атакуют границу России.

 



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