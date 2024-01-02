 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгороде погибший и раненые

При очередном украинском обстреле Белгорода пострадал мужчина, он в тяжёлом состоянии. Также от украинского обстрела пострадала женщина. В Белгороде повреждены торговое помещение и несколько автомобилей, в селе Беловское осколками посечён один легковой автомобиль. Чуть позже появилась информация о погибшем в Белгороде мужчине.

Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Красный Хутор, Устиновка, Солнцевка, Журавлёвка, Богун-Городок (повреждены два частных дома и транспортное средство), Лозовая Рудка, Карабаново, Нижние Мельницы, Пороз, Красное (повреждены три частных дома, школа и ЛЭП), Новая Таволжанка (повреждён частный дом), Середа, хутор Панков, МАПП "Шебекино".

МО РФ сообщает об уничтожении над Белгородской областью девяти ракет РСЗО "Ольха".
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