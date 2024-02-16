 

Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке убита женщина, в Ясиноватой раненая

В Белгородской области 16 февраля украинцами атакованы сёла: Колотиловка, Пороз (повреждены частный дом и инфраструктурный объект). 
В результате произошедшей 15 февраля атаки на Белгород (7 погибших, 19 раненых, из них двое в реанимации), имущественный ущерб, по уточнённым данным, составил: "выбиты окна в 154 квартирах 23 многоквартирных домов, повреждены 90 машин и 52 частных домовладения... повреждения выявили на участке железнодорожного пути и автодороге... пострадали пять хозсубъектов, семь гаражей, манеж и сарай".
В Курской области ВСУ обстреляли и оставили без света деревню Городище и часть села Козино.
При ракетном обстреле Ясиноватой, ДНР, ранена женщина 1967 г.р., повреждены не менее шести многоквартирных домов.
В Кировском районе Донецка украинским обстрелом убита женщина 1958 г.р.


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