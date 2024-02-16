Украинцы атакуют российские регионы, в Донецке убита женщина, в Ясиноватой раненая

выбиты окна в 154 квартирах 23 многоквартирных домов, повреждены 90 машин и 52 частных домовладения...

повреждения выявили на участке железнодорожного пути и автодороге... пострадали пять хозсубъектов, семь гаражей, манеж и сарай".