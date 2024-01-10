Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области убита женщина, в Орловской и Белгородской областях ранены шестеро

сть трое пострадавших : женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины, предплечья и еще один мужчина с осколочным ранением груди и верхней конечности" ыбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов и в двух частных, повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод, "е

Села Журавлевка и Нехотеевка атакованы дронами-камикадзе,

в поселке Разумное повреждены 5 частных домов и 11 машин, в Дубовском — 1 домовладение, 3 автомобиля и линия электропередачи, в Стрелецком — многоквартирный жилой дом, в Тавровском — гараж, в Крутологском — автомобиль.

Помимо этого, под минометный обстрел попали хутор Нижние Мельницы, Шебекино и Терезовка.

В результате украинских атак на Белгород в