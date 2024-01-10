 

Украинцы атакуют российские регионы, в Курской области убита женщина, в Орловской и Белгородской областях ранены шестеро

Женщина погибла в результате украинского обстрела курского села Горналь, повреждены два дома.
Три человека ранены в Орле в результате падения двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса, повреждена жилая многоэтажка.
В результате украинских атак на Белгород выбиты окна в четырёх квартирах четырёх многоквартирных домов и в двух частных, повреждены три хозяйственных объекта, шесть автомобилей и газопровод, "есть трое пострадавших: женщина с осколочными ранениями спины, мужчина с осколочным ранением груди, спины, предплечья и еще один мужчина с осколочным ранением груди и верхней конечности"Села Журавлевка и Нехотеевка атакованы дронами-камикадзе, в поселке Разумное повреждены 5 частных домов и 11 машин, в Дубовском — 1 домовладение, 3 автомобиля и линия электропередачи, в Стрелецком — многоквартирный жилой дом, в Тавровском — гараж, в Крутологском — автомобиль. Помимо этого, под минометный обстрел попали хутор Нижние Мельницы, Шебекино и Терезовка.


 
 

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