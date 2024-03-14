Российская экономика переориентируется на внутренний рынок

Экономика России станет менее экспортно-ориентированной, считает первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. По его словам, по итогам 2023 года ВВП России превысил докризисные уровни, и в 2024-м продолжит расти. Такие показатели связаны с восстановлением внутреннего спроса, который достиг максимального уровня. При этом вывоз товаров за рубеж тянет совокупный ВВП вниз и не даёт ему расти. «Скорее всего, в новой реальности мы имеем ситуацию, когда российская экономика стала менее экспортно ориентированной», — предположил Ганган.

В то же время по итогам 2023 года суммарные объёмы вывоза российских растительных масел выросли более чем на треть в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 11,2 миллиона тонн. Российская масложировая продукция пользуется большим спросом в ряде стран, включая Китай, Турцию, Узбекистан, а также ближневосточные и африканские государства. Тенденция роста экспорта сохраняется и в 2024 году: с начала января экспорт масложировой продукции из РФ увеличился почти на 18% в сравнении с тем же периодом 2023-го.

В 2023 году экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Индию вырос в два раза. Однако к началу 2024 года индийский спрос охладел, и по итогам февраля 2024 года среднесуточные объёмы вывоза российской нефти сократились на 250 тысяч баррелей в сравнении с пиковым декабрьским показателем, упав до 4,75 миллиона баррелей.

Президент РФ Владимир Путин отменил национализацию активов Danone и их передачу под российское госуправление.

