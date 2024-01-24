Запасы нефти у РФ выросли

Суммарные запасы нефти и конденсата в РФ выросли в общей сложности на 550 миллионов тонн по итогам 2023 года: за 12 месяцев в стране открыли 43 месторождения углеводородов. Оценка госкомиссии прироста запасов нефти и конденсата в России оказалась выше ожиданий аналитиков Роснедр (470 миллионов тонн). В свою очередь, запасы природного газа в стране, по их оценке, могли вырасти на 630 миллиардов кубометров.

Крупнейшие из месторождений найдены на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области.

Аналитики пришли к выводу, что ресурсная база обнаруженных месторождений почти полностью покроет расход энергоресурсов 2023 года. Суммарные запасы газа на месторождениях России в 2023 году, согласно оценке экспертов, составили 67 триллионов кубометров, которых должно хватить на ближайшие 90 лет с учетом текущего уровня годовой добычи