 

РФ резко нарастила вывоз дизельного топлива и поставки газа в Европу

 

В январе 2024 года вывоз российского дизельного топлива морским путем достиг максимальной с марта 2023-го отметки и составил около 1,08 миллиона баррелей в сутки (в марте 2023 года превышал отметку в 1,232 миллиона баррелей в сутки). 

Главным импортером этого вида нефтепродуктов стала Турция: на неё пришлось в общей сложности более трети поставок (378,5 тысячи баррелей в сутки). 

 

По итогам января 2024 года суммарные поставки трубопроводного газа из РФ в Европу выросли в 1,4 раза (на 41 процент) в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 2,52 миллиарда кубометров. Почти половина (1,29 миллиарда кубометров) из поставленных в январе объёмов топлива пришлась на транзит через территорию Украины в страны ЕС и Молдавию, этот показатель превысил значение за тот же период 2023 года на 32 процента. Еще 1,29 миллиарда кубометров газа (плюс 51 процент к январю 2023-го) поставили по предназначенной для ЕС ветке «Турецкого потока».


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