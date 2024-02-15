Российские финансовые организации в 2023 г. слили 170,3 млн персональных записей. Это втрое больше, чем в 2022-м

По итогам 2023 года объём слитых данных клиентов российских финансовых организаций вырос в 3,2 раза в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня в 170,3 миллиона персональных записей. В сравнении же с 2021 годом показатель вырос почти в 57 раз.

Почти половина случаев слива персональных данных клиентов пришлась на банки (46,9%). Также персональные данные клиентов сливали микрофинансовые организации, платежные сервисы, криптобиржи, традиционные биржи и инвестиционные компании.





Аналитики связали рост слитых данных клиентов с активизацией организованных групп хакеров и политически мотивированных киберактивистов.

В OpenAI и "Майкрософт" сообщили, что качество хакерских атак улучшилось благодаря искусственному интеллекту.

