 

Российские финансовые организации в 2023 г. слили 170,3 млн персональных записей. Это втрое больше, чем в 2022-м

 

По итогам 2023 года объём слитых данных клиентов российских финансовых организаций вырос в 3,2 раза в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня в 170,3 миллиона персональных записей. В сравнении же с 2021 годом показатель вырос почти в 57 раз. 

Почти половина случаев слива персональных данных клиентов пришлась на банки (46,9%). Также персональные данные клиентов сливали микрофинансовые организации, платежные сервисы, криптобиржи, традиционные биржи и инвестиционные компании.


Аналитики связали рост слитых данных клиентов с активизацией организованных групп хакеров и политически мотивированных киберактивистов. 

В OpenAI и "Майкрософт" сообщили, что качество хакерских атак улучшилось благодаря искусственному интеллекту.


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APN.ru