В Челябинске семерых мигрантов судят за убийство подростка, СК просит проверить мягкий приговор убийце участника СВО

В Челябинске семь граждан из Средней Азии предстали перед судом за убийство семнадцатилетнего местного жителя. Причиной стал конфликт в чате компьютерного клуба между подростком и двадцатилетним мигрантом. Из семерых участников расправы частично признал вину только один подсудимый.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с доводами о необходимости проверить законность приговора Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции Максиму Никитину. Байжуменов получил полтора года за "убийство по неосторожности" и был освобождён в зале суда.

В Москве возбуждено дело из-за массовой драки строителей в ЖК, в ней приняли участие десятки человек. В центре событий находились две группы мигрантов. Некоторые участники драки были вооружены обрезками металлической трубы. Нескольких человек госпитализировали.

В Татарстане задержан мигрант из Средней Азии, совершивший "насильственные действия сексуального характера" в отношении семилетней девочки.