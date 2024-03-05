 

В Челябинске семерых мигрантов судят за убийство подростка, СК просит проверить мягкий приговор убийце участника СВО

 

В Челябинске семь граждан из Средней Азии предстали перед судом за убийство семнадцатилетнего местного жителя. Причиной стал конфликт в чате компьютерного клуба между подростком и двадцатилетним мигрантом. Из семерых участников расправы частично признал вину только один подсудимый.

 

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с доводами о необходимости проверить законность приговора Рустаму Байжуменову, который во время драки сломал гортань бойцу специальной военной операции Максиму Никитину. Байжуменов получил полтора года за "убийство по неосторожности" и был освобождён в зале суда. 

 

В Москве возбуждено дело из-за массовой драки строителей в ЖК, в ней приняли участие десятки человек. В центре событий находились две группы мигрантов. Некоторые участники драки были вооружены обрезками металлической трубы. Нескольких человек госпитализировали.

 

В Татарстане задержан мигрант из Средней Азии, совершивший "насильственные действия сексуального характера" в отношении семилетней девочки.

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