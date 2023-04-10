 

Число тяжких преступлений, совершаемых мигрантами в РФ, выросло в пять раз

 

По сообщению Интерфакса, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов.

"Сейчас наблюдается их (преступлений, совершенных иностранными гражданами - ИФ) рост. Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дела о таких преступлениях, как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше, чем в 2021 году".

В целом же в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершённых иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело, "это почти в три раза больше, чем в 2021 году".

Получили распространение экстремистские настроения среди мигрантов. Участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка. Значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.

"С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях".

Зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане.


По данным "Ридовки", в Челябинске возле ТРК «Космос» таджики устроили расправу над шестнадцатилетним русским подростком, ему было нанесено два удара ножом, мальчик скончался на месте. 
Администратор компьютерного клуба рассказал, что «одиннадцатиклассника выцепили два приезжих и пырнули ножом».
По некоторым данным, убийца подростка — двадцатилетний студент Уральского регионального колледжа, обучающийся по специальности «Правоохранительная деятельность».

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