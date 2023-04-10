Число тяжких преступлений, совершаемых мигрантами в РФ, выросло в пять раз

По сообщению Интерфакса, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов.
В целом же в 2022 году поступило 4 729 сообщений о преступлениях, совершённых иностранными гражданами, по которым было возбуждено 4 231 уголовное дело, "это почти в три раза больше, чем в 2021 году".
Получили распространение экстремистские настроения среди мигрантов. Участились случаи сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападений на представителей правопорядка. Значительно возросло и количество уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.
Зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане.
По данным "Ридовки", в Челябинске возле ТРК «Космос» таджики устроили расправу над шестнадцатилетним русским подростком, ему было нанесено два удара ножом, мальчик скончался на месте.
Администратор компьютерного клуба рассказал, что «одиннадцатиклассника выцепили два приезжих и пырнули ножом».
По некоторым данным, убийца подростка — двадцатилетний студент Уральского регионального колледжа, обучающийся по специальности «Правоохранительная деятельность».