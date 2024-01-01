Тысячи мигрантов задержаны в новогоднюю ночь в Петербурге; в Челябинске задержали мигрантов, напавших на участников СВО

В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали порядка трёх тысяч иностранных граждан, более шестисот из задержанных находились на территории РФ с нарушениями миграционного законодательства, более ста человек могут быть выдворены.

В Челябинской области задержали мигрантов, в нетрезвом состоянии в новогоднюю ночь напавших на участников специальной военной операции и их жен; установлены трое подозреваемых, один из них является несовершеннолетним. Ещё один нападавший пока скрывается. Уточняется, что, поскольку при нападении совершеннолетие мигрантов было под сомнением (им по 17-18 лет), бойцы опасались дать им полноценный отпор, поскольку за это могли наказать уже их самих.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах массовой драки примерно десятка мигрантов в подмосковной Балашихе в новогоднюю ночь.