 

Мигрантов, получивших российское гражданство, привлекут к СВО в приоритетном порядке

 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает логичным в приоритетном порядке привлекать к участию в специальной военной операции иностранцев, получивших российское гражданство:

"Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции".

В первом полугодии 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

"В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке", - сказал Бастрыкин.


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APN.ru