Мигрантов, получивших российское гражданство, привлекут к СВО в приоритетном порядке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает логичным в приоритетном порядке привлекать к участию в специальной военной операции иностранцев, получивших российское гражданство:
В первом полугодии 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".
"В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке", - сказал Бастрыкин.