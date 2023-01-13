Мигрантов, получивших российское гражданство, привлекут к СВО в приоритетном порядке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает логичным в приоритетном порядке привлекать к участию в специальной военной операции иностранцев, получивших российское гражданство:

"Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции".

В первом полугодии 2022 года более 60 тыс. совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

"В условиях проведения специальной военной операции государство стимулирует иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту, предоставляя возможность получения гражданства России в упрощенном порядке", - сказал Бастрыкин.