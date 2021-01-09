Каждый шестой ребёнок в Британии теперь имеет ментальные расстройства

Согласно исследованию
британской Национальной службы здоровья, сегодня каждый шестой ребёнок в Британии имеет ментальные расстройства. Три года назад это касалось каждого девятого ребёнка. Усугубилось не только количество, но и качество ментальных отклонений: учёные из Королевского психиатрического колледжа (Royal College of Psychiatrists) предупреждают, что психические проблемы, вызванные локдаунами, могут остаться с детьми на всю жизнь. В стране вновь введён "режим самоизоляции" и закрыты школы -- для всех, кроме детей "ключевых работников". А дети, которым позволено ходить в школу, делают самим себе тесты на ковид
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