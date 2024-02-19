 

В британских школах ученикам запретили мобильники

Британские власти опубликовали руководство, согласно которому в школах Англии вводится запрет на использование мобильных телефонов. Ученикам, которые нарушат запрет, грозит оставление после уроков, а также изъятие мобильников на срок, который директор сочтет необходимым, говорится в пресс-релизе. Учителя могут обыскивать рюкзаки и сумки учащихся, а также воспользоваться юридической защитой от судебных исков со стороны родителей за потерю или повреждение конфискованных мобильных телефонов.

При этом школам предлагается четыре подхода в соблюдении этих правил, говорится в руководстве: полный запрет на использование мобильников на территории школы (предлагается оставлять их дома); сдачу телефонов персоналу учебного заведения или оставление их в специальных защитных шкафчиках на учебный день; оставление телефона при себе, но с соблюдением правила, что "никто не увидит и не услышит (то есть фактически школам оставляется лазейка).

 

В РФ законодательство касательно мобильных телефонов в школе ещё более либерально: ученики могут пользоваться телефонами на уроках "в экстренных случаях" или "с разрешения учителя". 


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APN.ru