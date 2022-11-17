Британский парламент и МИД РФ предупреждают об опасности мобильных телефонов

Спикер британской Палаты общин Линдси Хойл призвал британских депутатов меньше пользоваться мобильными телефонами, назвав их (телефоны) «золотой жилой» для злоумышленников из враждебных Соединенному Королевству стран. Хойл напомнил про взлом телефона экс-премьера Британии Лиз Трасс летом 2022 года, который, по его словам, совершили хакеры из РФ. Он посоветовал депутатам «в свете последних событий» не брать мобильные телефоны на конфиденциальные встречи, отключить предварительный просмотр сообщений и ограничить доступ приложений к микрофону и данным о местоположении.

В то же время МИД РФ предупредил россиян, живущих или находящихся в Европейском союзе, об опасности прослушки мобильных телефонов третьей стороной. Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев заявил, что «сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», и призвал соотечественников учитывать незащищённость от прослушки при использовании смартфонов, планшетов и других мобильных устройств.