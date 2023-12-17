В Ленобласти пьяный мигрант на машине такси устроил смертельную аварию, Совфед просят разрешить мигрантам работать в такси

В ночь на 17 декабря в Ленинградской области пьяный водитель "Хендая" уходил от полицейской машины и неправильно выбрал скорость. Машину занесло, и она столкнулась с ехавшим по встречной полосе "ВАЗ-21053", после чего мигрант, наконец, был задержан. 61-летний водитель "ВАЗа" ранен, его 51-летняя пассажирка погибла. Управлявший "Хендаем" 34-летний уроженец ближнего зарубежья живёт в РФ без регистрации. В ДТП он не пострадал. По данным ТГ-канала "Многонационал", его "Хендай" принадлежит одному из таксопарков.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что "дефицит кадров в отрасли составляет от 500 тысяч до 2,5 миллиона человек" и предложила разрешить мигрантам работать в такси. При этом депутат Госдумы Константин Затулин оценивал дефицит кадров в 2 млн человек для всей экономики.









