В Тюмени этническая банда избивала прохожих, в Ленобласти задержана азербайджанская ОПГ

В Тюмени банда азербайджанских подростков, предположительно
, снимает избиение прохожих на камеру и выкладывает в интернет. Подростки с российскими паспортами. По другим сведениям
, банда многонациональная.
В Ленобласти полицейские прострелили ногу участнику азербайджанской ОПГ во время задержания. Один из четырёх задержанных -- гражданин РФ. Банда совершала набеги на дома и хозяйственные постройки в Гатчинском, Кировском, Выборгском и Лужском районах Ленобласти с целью ограбления. Как сообщает
телеграм-канал "Многонационал", "их задержали 6 февраля на автодороге "Мины – Новинка", когда они, на двух автомобилях "Хёндэ" возвращались с очередного набега на дачные участки с большой добычей. В багажнике одной из машин лежали похищенные строительные инструменты и вещи. Когда полицейские остановили воров, трое из них бросились бежать. Двоих догнали быстро, а одного еще несколько часов вылавливали в лесу. При задержании он махал ножом и прыскал газом из баллончика – сотрудникам полиции пришлось обезвредить его выстрелом в ногу, хотя можно было бы спокойно стрелять на поражение.
Следователями установлена причастность задержанных к 19 фактам хищений на общую сумму 657 800 рублей. Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой и/или в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гатчинский городской суд Ленобласти".