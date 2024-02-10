 

В России стало больше тех, кто считает, что любая цензура недопустима

Левада-центр (внесён в список иноагентов) провёл опрос касательно отношения граждан РФ к многосерийному фильму "Слово пацана". Мнения относительно самого сериала разделились так: 39% россиян считают, что запрещать или ограничивать показ таких фильмов нельзя; 33% считают, что их нужно запрещать или серьёзно ограничивать; 29% затруднились ответить.
Однако интересно, что, в сравнении с предыдущими годами, любителей цензуры стало меньше. Так, в 2002 году 24% россиян считали, что любая цензура недопустима, в 2015-м -- 17%, а в январе 2024 года их уже 32%. Напротив: в 2002-м году 43% россиян считали, что государство должно запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность, в 2015 году почти столько же -- 44%. В начале 2024 года только 30% россиян считают, что государство должно запрещать книги и фильмы, которые оскорбляют нравственность. При этом число тех, кто считает, что нужно не запрещать, а ограничивать распространение, все эти годы остаётся почти одинаковым (32-33%).
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