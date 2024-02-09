 

В германской армии молодых правых обязали сообщать о своих взглядах руководству

 

Члены правой организации «Молодая альтернатива», которые проходят службу в рядах бундесвера, должны сообщить командованию о своих взглядах во избежание разбирательств. Об этом со ссылкой на службу военной контрразведки немецкой армии пишет "Шпигель".

Члены организации «Молодой альтернативы», которая также входит в состав партии «Альтернатива для Германии», будут рассматриваться как «подозреваемый в шпионаже в интересах борьбы с демократией». «Простого молчания недостаточно», — говорится в заявлении военной контрразведки.

Ранее ряд германских политиков, а также демонстранты, требовали запретить правую партию "Альтернатива для Германии", которая сейчас находится на втором месте по популярности в стране.
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APN.ru