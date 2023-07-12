В ФРГ молодёжное отделение "Альтернативы для Германии" признали экстремистской организацией

Управление по защите конституции в земле Бранденбург признало Junge Alternative, молодёжную организацию партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), экстремистской.

"Альтернатива для Германии" -- правая партия (противники называют её "ультраправой"). Популярность её в Германии растёт: рейтинг поддержки вырос с 10 процентов в июне 2022-го до 18-19 процентов в июне 2023 года (это столько же, сколько у правящей СДПГ Олафа Шольца), и в особенности выросла популярность АдГ как раз в восточной части страны: Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

АдГ выступает против миграционной политики Германии и за укрепление национальной идентичности немцев.



