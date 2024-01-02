 

Число членов партии "Альтернатива для Германии" за год выросло на 37%

Число членов партии "Альтернатива для Германии" (российские СМИ пренебрежительно называют её "правопопулистской", несмотря на то, что это единственная крупная партия Германии, выступающая за отмену антироссийских санкций и уважительное отношение к России) за год выросло примерно на 37%, до 40 131. В конце 2022 года партия насчитывала 29 296 членов.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и усилила свои позиции, раскрывая сущность миграционного кризиса. Согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 23%; она выигрывает у Социал-демократической партии канцлера Шольца, и в случае, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС

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APN.ru