Отношение к Китаю в мире остаётся негативным

Согласно данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), отношение к Китаю в мире, за редкими исключениями, остаётся холодным.

(внесён в список иностранных агентов), 75% россиян относились к Китаю положительно, это рост на 10 процентных пунктов с января 2020 года. Положительно к Китаю относятся лишь 20% американцев, 23% канадцев, 21% немцев, 18% шведов, 22% южных корейцев, 10% японцев, 21% австралийцев... О положительном отношении к Китаю большинство опрошенных высказались лишь в Греции (52%) и Сингапуре (64%). Сюда можно добавить и Россию: по данным мартовского опроса Центра Юрия Левады, 75% россиян относились к Китаю положительно, это рост на 10 процентных пунктов с января 2020 года.

При этом даже в тех странах, которые отрицательно относятся к Китаю, многие, тем не менее, верят, что Китай успешно совладал с пандемией. Так считают 50% канадцев, 49% немцев, 43% американцев, 67% испанцев... в основном не согласны японцы (здесь в победу Китая верят 24%), южные корейцы (27%) и тайваньцы (30%).