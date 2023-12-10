В частности, за время ковидокарантина число обращений по борьбе с домашним насилием увеличилось на 700%. Проблемы с психическим здоровьем у молодых людей участились с каждого девятого до каждого шестого (и почти четверти среди старших детей).

Число систематических прогульщиков занятий выросло на 134%. Н а 86% больше людей обратились за помощью в связи с зависимостями.

Ковидорегуляции усилили наметившиеся ещё прежде тенденции: д вадцать лет назад у каждого девятого ребенка были диагностированы клинически распознаваемые проблемы с психическим здоровьем, сейчас среди детей это каждый пятый, а среди 17-19-летних -- каждый четвёртый. Среди беднейших слоёв населения душевные расстройства наблюдались в 40% случаев, в то время как для нации в целом этот показатель составил 13%.

Число смертей людей, принимающих метадон, увеличилось на 63% по сравнению с периодом до ковидопандемии. Смертность от отравления алкоголем, которая до ковидопандемии снижалась, выросла на 15,4%.

Вероятно, к 2030 году мальчиков с психическими расстройствами будет на 108% больше, чем было бы, если бы карантина не произошло, добавляет CSJ.

Стало известно , что британская военная разведка следила за критиками ковидорегуляций, их выступлениями и постами в соцсетях. Досье заводились, например, на бывшего министра-консерватора Дэвида Дэвиса, который поставил под сомнение правильность "математического моделирования", которое привлекалось, чтобы оправдать ковидорегуляции, и на британского журналиста Питера Хитченса, последовательного критика ковидных карантинов. Их высказывания классифицировали как "дезинформацию".















