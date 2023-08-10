 

В Ленобласти этническая группировка нападала на детей, в Подмосковье мигрант выстрелил в мужчину из-за парковки

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганских действиях группы подростков, детей мигрантов, которые нападали на детей во Всеволожском районе Ленинградской области, отнимали у них личные вещи и избивали. О происходящем писал ТГ-канал "Многонационал": "Выяснилось, что они систематически нападают на русских детей, отнимают личные вещи, вымогают деньги, избивают, а видео выкладывают в свой паблик...  В местных пабликах люди рассказывают, что директор Янинского центра образования... на протяжении многих лет закрывал глаза на избиения русских подростков и на существования этнических группировок, призывая детей и их родителей терпеть". 
 

В подмосковном Нахабино 47-летний бизнесмен Михаил сделал замечание женщине, неровно припарковавшей автомобиль, и это не понравилось мужу женщины — уроженцу Киргизии. Иностранец трижды выстрелил в сделавшего замечание предпринимателя и попал в голову, но пули прошли по касательной.

 

В подмосковном коттеджном посёлке "Родники" водитель из Узбекистана совершил наезд на девушку, а когда начался конфликт, достал охотничий нож и, по словам очевидцев, "обещал привести сто узбеков и всех порешить", после чего скрылся с места происшествия.  

 

Россия и Таджикистан обсуждают введение дифференцированной стоимости патента для трудовых мигрантов из республики, которые едут на заработки в рамках организованного набора. Это означает, что мигранты, которые заранее проходят онлайн-собеседование с работодателем, медосмотр и другие процедуры, смогут рассчитывать на снижение цены патента или его оплату работодателем. 

 

Почти 40% болеющих сифилисом в Нижнекамске -- мигранты, за год заболеваемость выросла в полтора раза (по этой же причине выросла заболеваемость сифилисом в целом по РФ). Мигрантов лечат за счёт бюджета и только при отказе от лечения депортируют. 

 

 

В РФ за прошлый месяц из правоохранительных органов уволилось пять тысяч человек, что привело к сложной ситуации, глава российского МВД Колокольцев назвал некомплект личного состава критическим. 


 

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