 

Доходы богатых в РФ в 16 раз выше, чем у бедных; россияне массово одобрили самозапрет на кредиты

 

Депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что доходы богатых в России в шестнадцать раз выше, чем у бедных.

 

«Если посмотреть на провинции, то у нас до сих пор существуют зарплаты в 10 тысяч рублей, людей просто берут на полставки. Некоторые думают, что, раз поднимают минимальную зарплату, то она реально должна повышаться. Но, если у предпринимателя нет такой возможности, он просто срезает ставку».

 

При этом предприниматель "отчисляет еще 30 процентов в соцфонды, 13 процентов подоходного налога". По словам депутата, надо "пересматривать налоговое законодательство, чтоб люди получали нормальные зарплаты и им не приходилось обращаться в микрофинансовые организации".
 
74% россиян поддержали идею самозапретов на кредиты (результаты исследования аналитического центра сервиса по поиску работы Superjob). За год число желающих установить самозапрет на выдачу кредитов россиян увеличилось с 28 до 45 процентов. 

 

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