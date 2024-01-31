Доходы богатых в РФ в 16 раз выше, чем у бедных; россияне массово одобрили самозапрет на кредиты
- 31.01.2024, 12:37,
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Депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что доходы богатых в России в шестнадцать раз выше, чем у бедных.
«Если посмотреть на провинции, то у нас до сих пор существуют зарплаты в 10 тысяч рублей, людей просто берут на полставки. Некоторые думают, что, раз поднимают минимальную зарплату, то она реально должна повышаться. Но, если у предпринимателя нет такой возможности, он просто срезает ставку».
При этом предприниматель "отчисляет еще 30 процентов в соцфонды, 13 процентов подоходного налога". По словам депутата, надо "пересматривать налоговое законодательство, чтоб люди получали нормальные зарплаты и им не приходилось обращаться в микрофинансовые организации".
74% россиян поддержали идею самозапретов на кредиты (результаты исследования аналитического центра сервиса по поиску работы Superjob). За год число желающих установить самозапрет на выдачу кредитов россиян увеличилось с 28 до 45 процентов.