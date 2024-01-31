Доходы богатых в РФ в 16 раз выше, чем у бедных; россияне массово одобрили самозапрет на кредиты

Депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что доходы богатых в России в шестнадцать раз выше, чем у бедных.

«Если посмотреть на провинции, то у нас до сих пор существуют зарплаты в 10 тысяч рублей, людей просто берут на полставки. Некоторые думают, что, раз поднимают минимальную зарплату, то она реально должна повышаться. Но, если у предпринимателя нет такой возможности, он просто срезает ставку».