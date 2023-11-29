 

Белоруссия соберёт дань с богатых

 

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором, окончательном, чтении закон о налоговых изменениях на следующий год. С 13 до 25 процентов вырастет ставка подоходного налога для граждан с доходом выше 200 тысяч белорусских рублей (5,7 миллиона российских рублей) в год. 

«В целях изъятия доходов (…) предусмотрено (…) установление ставки подоходного налога в размере 25 процентов в отношении части доходов физических лиц свыше 200 тысяч рублей за календарный год».

Также с 20 до 25 процентов будет повышена ставка налога на прибыль для юридических и физических лиц, если та превысит 25 миллионов белорусских рублей (713 миллионов российских рублей) в год.

Кроме того, в следующем году Белоруссия хочет получить от РФ около 640 миллионов долларов в рамках компенсации потерь белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за налогового манёвра. Эти средства уже включены в доходную часть белорусского бюджета на 2024 год.

При этом Белоруссия не хочет в срок выплатить взятые у РФ кредиты, и Госдума РФ уже ратифицировала межправительственное соглашение с Белоруссией, предусматривающее перенос платежей по основному долгу по кредитам с запланированных апреля-декабря 2023 года на 2029-2034 годы.


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