 

Россияне сказали, сколько денег нужно для счастья

 

Россиянам для счастья в среднем нужно 166 тыс. рублей в месяц, у мужчин запросы на 28% выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob:

"Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодёжи до 24 лет и 190 тыс. рублей у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей: 242 и 121 тыс. рублей соответственно".

Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов у москвичей: 220 тыс. рублей, на втором месте - Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем - Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей). При этом среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Оренбурга: 124 тыс. рублей.



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