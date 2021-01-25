Россияне сказали, сколько денег нужно для счастья

Россиянам для счастья в среднем нужно 166 тыс. рублей в месяц, у мужчин запросы на 28% выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob:
Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов у москвичей: 220 тыс. рублей, на втором месте - Владивосток (200 тыс. рублей), на третьем - Ростов-на-Дону (190 тыс. рублей). При этом среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. рублей. Самые скромные запросы у жителей Оренбурга: 124 тыс. рублей.