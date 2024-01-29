Об экранизациях фильмов, политическом контроле и претензиях к Минкульту

С определённым неудовольствием ознакомившись с публично разгоняемой истерикой (истерикой она из справедливого возмущения становится за счёт максимальной широкозахватности предлагаемых оргвыводов) патриотической общественности об антироссийских высказываниях режиссёра фильма "Мастер и Маргарита", редакция АПН хотела бы обратить внимание на откровенную некорректность претензий к выделявшему деньги на съемки фильма Минкульту.

Насколько нам известно, сама процедура утверждения проекта прошла существенно до начала СВО, то ли в 2020ом, то ли в 2021ом году, и в Министерстве Культуры сидят отнюдь не кассандры на госзарплате. Также вспомним, что ограничение прав граждан на основе политических убеждений, которые неизвестно кто должен собирать и контролировать (но уж точно не Министерство Культуры) запрещено российской Конституцией.

На текущий момент законодателями и исполнительной властью выработаны вполне эффективные (может быть даже чересчур, но тут оценить можно будет только задним числом) способы борьбы с теми, чья реальная политическая деятельность выглядит подрывной или общественно опасной. Нет никаких сомнений в том, что Михаил Лапшин, в итоге, если будет публично высказываться против России - очень быстро и эффектно заедет в статус иноагента со всеми бедами и ограничениями, которые таковым полагаются, в том числе с существенными финансовыми потерями. Не просто так он поудалял свои сообщения из интернет - знает, чьё мясо съел.

Разделяя негодование относительно его позиции, хотели бы, однако, обратиться к возмущённым общественникам, эскалировавшим претензии на Минкульт, предоставивший деньги на съемки фильма.

Попуститесь, граждане!

Требовать от непрофильных чиновников при распределении средств предварительного политического контроля, тем более прогностики общественной позиции получателя - это путь в никуда, в худшие практики СССР, которые и привели, реально, к застою и распаду советского режима.

Вопрос в отношении Министерства Культура сейчас может стоять только об одном - качественно ли сделана работа и не содержит ли сам фильм элементов незаконной агитации. Если нет ни того и ни другого, если работа была сделана, а фильм законным образом получил прокатное удостоверение... чиновники Минкульта могут и должны сделать выводы о том, иметь ли им дело с поганцами, обладающими плохой общественной репутацией в будущем. Нет сомнений в том, что они сейчас реально будут вычитывать кто и что написал в своих социальных сетях у новых соискателей и получателей финансирования - уже по собственной неформальной инициативе. И этого, наверное, будет достаточно.

Но призывать кары на их голову задним числом - нелепо и контрпродуктивно.

P.S. Фильм не смотрели, фотография Воланда - из другой экранизации, что, как бы, символизирует позицию редакции. Мы против предвзятых выводов о том, удачен фильм или нет и нужно ли было российскому государству платить за его создание.