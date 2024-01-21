 

В Ростовской области уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Ростовской области посадили нового россиянина Саидзира Юсупова за организацию канала незаконной миграци, и после этого уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции Ростовской области.
Саидзир Юсупов готовил поддельные документы для мигрантов, которые использовались для постановки на миграционный учёт и его продления. 
Может оказаться, что речь идёт о деятельности ОПГ, поскольку всё руководство Управления по вопросам миграции донского главка МВД РФ написало рапорты на увольнение. Также рапорты на увольнение подали начальники пяти территориальных подразделений по вопросам миграции.
«Вполне вероятно, что уволившиеся станут фигурантами уголовных дел. Не исключено, что их заподозрят в организации преступного сообщества».

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APN.ru