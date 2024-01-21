В Ростовской области уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции

в Ростовской области посадили нового россиянина Саидзира Юсупова за организацию канала незаконной миграци, и после этого уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции Ростовской области.

«Вполне вероятно, что уволившиеся станут фигурантами уголовных дел. Не исключено, что их заподозрят в организации преступного сообщества».

Саидзир Юсупов готовил поддельные документы для мигрантов, которые использовались для постановки на миграционный учёт и его продления.Может оказаться, что речь идёт о деятельности ОПГ, поскольку всё руководство Управления по вопросам миграции донского главка МВД РФ написало рапорты на увольнение. Также рапорты на увольнение подали начальники пяти территориальных подразделений по вопросам миграции.