В Ростовской области уволилось всё руководство Управления по вопросам миграции

Саидзир Юсупов готовил поддельные документы для мигрантов, которые использовались для постановки на миграционный учёт и его продления.
Может оказаться, что речь идёт о деятельности ОПГ, поскольку всё руководство Управления по вопросам миграции донского главка МВД РФ написало рапорты на увольнение. Также рапорты на увольнение подали начальники пяти территориальных подразделений по вопросам миграции.
«Вполне вероятно, что уволившиеся станут фигурантами уголовных дел. Не исключено, что их заподозрят в организации преступного сообщества».