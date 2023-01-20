 

В Иркутской области задержали полицейских, организовавших незаконную миграцию

 

В Иркутской области сотрудники ФСБ, СКР, Росгвардии и МВД задержали семерых человек по подозрению в организации незаконной миграции, двое из фигурантов — полицейские. Во время обысков у задержанных были изъяты крупные суммы денег и документы.

"По данным следствия, сотрудники отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции, используя служебное положение, вступили в преступный сговор с несколькими подельниками ради получения дополнительного дохода. Подозреваемые помогали иностранцам нелегально находиться в России, оказывали им содействие во время прохождения собеседования на носителя русского языка, а также включали в госпрограммы по добровольному переселению, помогающие получить российское гражданство в упрощенном порядке", -- сообщает "Лента".


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APN.ru