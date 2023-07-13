В Петербурге и Ленобласти незаконно поставили на учёт около 100 000 мигрантов

Проведены обыски в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в связи с фиктивной постановкой на учёт около 100 000 иностранных граждан, которую осуществили муниципальный депутат и его подельники в полиции.

По данным следствия, один из обвиняемых, будучи депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению поддельных документов о постановке на миграционный учёт иностранных граждан, которое обеспечило постановку не менее 100 000 иностранных граждан на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там.

К уголовной ответственности по делу об организации незаконной миграции привлечено одиннадцать человек, в том числе бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.