 

В Петербурге и Ленобласти незаконно поставили на учёт около 100 000 мигрантов

Проведены обыски в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в связи с фиктивной постановкой на учёт около 100 000 иностранных граждан, которую осуществили муниципальный депутат и его подельники в полиции. 

По данным следствия, один из обвиняемых, будучи депутатом муниципального совета внутригородского муниципального образования в Санкт-Петербурге, создал преступное сообщество по изготовлению поддельных документов о постановке на миграционный учёт иностранных граждан, которое обеспечило постановку не менее 100 000 иностранных граждан на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях без их намерения фактически проживать там. 

К уголовной ответственности по делу об организации незаконной миграции привлечено одиннадцать человек, в том числе бывший заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Петербурге депутат незаконно легализовал 100 000 мигрантов
» В Петербурге задержаны организаторы нелегальной миграции тысяч мигрантов
» В Петербурге завели дело о фиктивной постановке на учёт тысяч мигрантов
» В Россию возвращается прописка
» Двое петербуржцев зарегистрировали в своей квартире почти 3 тысячи гастарбайтеров
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Конфликт с мигрантами в Котельниках разрастается

  • 22:06
  • 390

О положении на фронте

Что американцы сейчас думают о BLM

  • 19:55
  • 320

Украинцы атакуют российские регионы и шлют угрозы жителям Донецка, в Киеве запретили песни на русском

  • 19:04
  • 301

Эрдоган заявил о "полной солидарности с Украиной" и крымскими татарами, "ведущими борьбу за свободу страны"

  • 18:42
  • 324

В Петербурге и Ленобласти незаконно поставили на учёт около 100 000 мигрантов

  • 18:28
  • 261
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru