 

Минобороны РФ заявило, что "искусственный интеллект" повышает риски; в МВФ допустили, что ИИ сократит рабочие места

Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения серьёзно повышает риски при проведении биологических исследований двойного назначения, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Риски подобных исследований двойного назначения значительно возрастают при использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения".

По словам Кириллова, это наглядно продемонстрировала американская фирма, генерировавшая терапевтические соединения с использованием ИИ для создания потенциальных агентов химического оружия.

Дальнейшее развитие "искусственного интеллекта" может привести к сокращению количества рабочих мест, а также усилению неравенства в мире, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"ИИ затронет почти 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. Нам необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства".

По ее словам, влияние развития ИИ на мировую экономику "трудно спрогнозировать", поскольку оно будет происходить "сложнейшим образом". "Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ", - добавила глава МВФ. Также она обратила внимание на то, что ИИ сделает богатых ещё богаче:

"Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. Кроме того, рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ, вероятно, приведет к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами".


 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин заявил, что с внедрением ИИ человечество начинает "новую главу существования"; что думают о ИИ его создатели
» Американцы рассказали о своих страхах по поводу использования "искусственного интеллекта" работодателями
» "Голдман Сакс" прогнозирует, что "искусственный интеллект" уничтожит 300 млн рабочих мест по всему миру
» Эксперты Оксфордского университета рассказали об опасности искусственного интеллекта
» В РФ планируют использовать искусственный интеллект для контроля над осуждёнными
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской области погиб подросток

  • 20:05
  • 131

Минобороны РФ заявило, что "искусственный интеллект" повышает риски; в МВФ допустили, что ИИ сократит рабочие места

  • 19:47
  • 88

Шольц и Бербок выступили против "Альтернативы для Германии", немецкие фермеры выступили против действующей власти

  • 18:37
  • 125

Российских детей втягивают в диверсии, в Азербайджане разоблачили изготовителей фальшивых украинских документов

  • 12:07
  • 256

Британия размещает солдат в Восточной Европе, в Латвии пройдут военные учения НАТО

  • 11:54
  • 221

Блокаторы пубертата могут снизить интеллект подростков, которым их дают для "смены пола"

  • 19:07
  • 448
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru