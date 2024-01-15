Минобороны РФ заявило, что "искусственный интеллект" повышает риски; в МВФ допустили, что ИИ сократит рабочие места

Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения серьёзно повышает риски при проведении биологических исследований двойного назначения, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Риски подобных исследований двойного назначения значительно возрастают при использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения".

По словам Кириллова, это наглядно продемонстрировала американская фирма, генерировавшая терапевтические соединения с использованием ИИ для создания потенциальных агентов химического оружия.

Дальнейшее развитие "искусственного интеллекта" может привести к сокращению количества рабочих мест, а также усилению неравенства в мире, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"ИИ затронет почти 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. Нам необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства".

По ее словам, влияние развития ИИ на мировую экономику "трудно спрогнозировать", поскольку оно будет происходить "сложнейшим образом". "Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ", - добавила глава МВФ. Также она обратила внимание на то, что ИИ сделает богатых ещё богаче:

"Если ИИ существенно облегчит труд работников с более высокими доходами, это может привести к непропорциональному увеличению их трудовых доходов. Кроме того, рост производительности труда в компаниях, внедряющих ИИ, вероятно, приведет к повышению доходности капитала, что также может благоприятствовать работникам с высокими доходами".