Минобороны РФ заявило, что "искусственный интеллект" повышает риски; в МВФ допустили, что ИИ сократит рабочие места

Применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения серьёзно повышает риски при проведении биологических исследований двойного назначения, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, это наглядно продемонстрировала американская фирма, генерировавшая терапевтические соединения с использованием ИИ для создания потенциальных агентов химического оружия.
Дальнейшее развитие "искусственного интеллекта" может привести к сокращению количества рабочих мест, а также усилению неравенства в мире, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
По ее словам, влияние развития ИИ на мировую экономику "трудно спрогнозировать", поскольку оно будет происходить "сложнейшим образом". "Выводы поражают: почти 40% занятости в мире подвержено воздействию ИИ", - добавила глава МВФ. Также она обратила внимание на то, что ИИ сделает богатых ещё богаче: