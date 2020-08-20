ТикТок удалил в США почти 400 000 видео из-за "языка ненависти"

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Только в течение одного этого года сервис для создания и просмотра коротких видео ТикТок удалил в США более 380 000 видео и забанил более 1300 аккаунтов за нарушение правил относительно языка ненависти. Под этим в основном понимаются расовые оскорбления и отрицание таких явлений, как Холокост и рабство.
 
Китайский ресурс ТикТок имеет колоссальную популярность среди подростков, однако сегодня его обвиняют в продвижении белого превосходства и антисемитизма. 
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APN.ru