Что американцы сейчас думают о BLM

Десять лет назад, в июле 2013 года, в США начали использовать лозунг Black Lives Matter ("жизни чёрных важны"). Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл исследование нынешнего отношения американцев к этой идее.

После взлёта популярности лозунга BLM в июне 2020-го (после смерти и, возможно, убийства чернокожего Джорджа Флойда при его задержании полицией) к нынешнему времени отношение к нему несколько охладело -- но в основном среди белых (поддержка снизилась с 60% до 42%). Среди чёрных американцев поддержка снизилась всего на 5% (с 86% до 81%). Также его поддерживают 63% азиатов и 61% латиносов. Таким образом, в целом 51% американцев продолжают высказывать поддержку BLM (в 2020-м -- 67%).

Однако среди американских подростков (13-17 лет) эта цифра поддержки достигает 70%. В том числе BLM поддерживают 92% чёрных подростков (и 57% белых подростков, среди латиносов -- 82%). Среди подростков, симпатизирующих демократам, BLM поддерживают 94% (республиканцам -- 42%).

48% чёрных считают, что движение BLM оказалось очень полезным для привлечения внимания к расизму. С этим согласны 27% белых.















