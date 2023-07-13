 

Что американцы сейчас думают о BLM

Десять лет назад, в июле 2013 года, в США начали использовать лозунг Black Lives Matter ("жизни чёрных важны"). Исследовательский центр Пью (Вашингтон) провёл исследование нынешнего отношения американцев к этой идее.
После взлёта популярности лозунга BLM в июне 2020-го (после смерти и, возможно, убийства чернокожего Джорджа Флойда при его задержании полицией) к нынешнему времени отношение к нему несколько охладело -- но в основном среди белых (поддержка снизилась с 60% до 42%). Среди чёрных американцев поддержка снизилась всего на 5% (с 86% до 81%). Также его поддерживают 63% азиатов и 61% латиносов. Таким образом, в целом 51% американцев продолжают высказывать поддержку BLM (в 2020-м -- 67%). 
Однако среди американских подростков (13-17 лет) эта цифра поддержки достигает 70%. В том числе BLM поддерживают 92% чёрных подростков (и 57% белых подростков, среди латиносов -- 82%). Среди подростков, симпатизирующих демократам, BLM поддерживают 94% (республиканцам -- 42%).
48% чёрных считают, что движение BLM оказалось очень полезным для привлечения внимания к расизму. С этим согласны 27% белых.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 25% американцев за сорок никогда не вступали в брак. В 1980-м их было всего 6%
» Чем моложе американцы -- тем охотнее они поддерживают BLM
» Чёрные американцы поддерживают легализацию марихуаны и наказание за обидные слова в сети
» 76% американских чёрных заявили, что цвет кожи для них очень важен
» 10 фактов о религиозности американских родителей и детей-подростков
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Конфликт с мигрантами в Котельниках разрастается

  • 22:06
  • 390

О положении на фронте

Что американцы сейчас думают о BLM

  • 19:55
  • 320

Украинцы атакуют российские регионы и шлют угрозы жителям Донецка, в Киеве запретили песни на русском

  • 19:04
  • 301

Эрдоган заявил о "полной солидарности с Украиной" и крымскими татарами, "ведущими борьбу за свободу страны"

  • 18:42
  • 324

В Петербурге и Ленобласти незаконно поставили на учёт около 100 000 мигрантов

  • 18:28
  • 261
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru