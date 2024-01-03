 

К теме субъекта и агента

Один из классических способов дискредитировать оппонента в дискуссии – обвинить его в агентированности. То есть высказать публичное подозрение, что он говорит не от себя (не как субъект), а выполняет чужую волю (например, за деньги или по приказу какого-нибудь своего начальства), т.е. что он агент – тот же «беспилотник», пульт от которого находится где-то в другом месте.

В принципе, даже большевистская картина исторического процесса, в соответствии с которой подлинными субъектами являются классы (история есть классовая борьба), а значит, любое высказывание надо анализировать с точки зрения тех классовых интересов, которые за ним стоят. Ну и, соответственно, дальше можно не разбираться в содержании: достаточно объявить, что оппонент просто выражает интересы своего класса (например, буржуазии), и, следовательно, всё, что он дальше скажет, есть попросту пропаганда классового врага.

Но то же самое — про сегодняшние сетевые дискуссии, где каждый второй комментарий — о том, что автор «отрабатывает методичку» или «пишет по темнику», иными словами, так или иначе агентирован. Если это удаётся сколь-либо убедительно обосновать, это достаточно для обнуления ценности высказывания.

Отсюда вывод: наиболее ценное высказывание – любое высказывание «от первого лица». Ценность первоисточника: я так думаю и я говорю от себя, представляя только своё мнение и свои собственные интересы: высказывание из субъектной позиции. Ну или пытаюсь выразить интересы той группы (класса, нации, страты, идейного течения и т.д.), к которому принадлежу и в этом качестве себя идентифицирую открыто: так тоже можно отвести любую конспирологию агентности.

Но тут есть вот какой парадокс. В ситуации, когда за неверное высказывание могли убить или сжечь на костре, мнение имело вес и ценность. Но в режиме «свободы слова», когда за высказывание тебе заведомо ничего не будет, парадоксальным образом, ценность также фактически обнуляется. А чем ты рискуешь, думая так или иначе? Хуже того: выясняется, что у тех, кто «за деньги», — мнение имеет даже больший вес, потому что оно хотя бы стоит денег. А кто имеет и высказывает мнение бесплатно — лох, получается. И остаётся лохом ровно до тех пор, пока всё-таки не нарушит то или иное табу (а такие табу есть при сколь угодно широком режиме свободы слова) и за ним не придут люди в погонах.

Ценность субъектного высказывания имеет смысл только тогда, когда за высказывание можно огрести. Отсюда стратегия тех, кто не хочет торговать позицией, часто сводится к тому, чтобы найти и перейти зону табу. То есть высказаться именно так, чтобы тебя всё-таки заметила цензура и принялась преследовать. Потому что вес преследуемого слова, наоборот, порогово круче слова торгуемого.

Можете в это уравнение подставлять любые фамилии, которые на слуху.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Субъекты и их агенты
» На фестивале VINSPIRATION 2023 пройдут мастер-классы от экспертов отрасли
» Нужно читать Аристотеля. Чтобы его прочесть - Платона.
» В Госдуме хотят запретить публичное обсуждение законопроектов
» Правые не хотят дразнить Путина
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы продолжают атаки на российские регионы, в Еврокомиссии и МИДе Франции удары по Белгороду сочли "обороной"

  • 19:50
  • 128

В отношении главы казахской общины в Москве возбудили дело за ложную информацию о ВС РФ

  • 19:13
  • 167

Дети мигрантов избили ногами девочку-сироту, их мать снимала происходящее на камеру

  • 15:10
  • 295

К теме субъекта и агента

Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн

  • 13:44
  • 224

Украинцы атакуют российские регионы, США разрешили Киеву принимать решения о дальности ударов "хаймарсами"

  • 10:57
  • 297
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru