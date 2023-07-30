Субъекты и их агенты

Как многие знают после ПМЭФа, в белоусовском проекте «Горизонт-2040» я отвечаю за рабочую группу «Россия как субъект». И вот в связи с этим несколько мыслей о категории «субъекта».





Принято думать, что базовая оппозиция — «субъект-объект». Но я с какого-то момента понял, что совсем не обязательно именно «объект» противопоставлять «субъекту». Гораздо интереснее рассмотреть пару «субъект»-«агент».





Объект — он, как правило, фазово «слабее» субъекта, его собственная воля, логика, стратегия и т.д., даже если она есть (то есть если «объект» одушевлён и обладает сознанием) — проницаема насквозь, «субъект» заведомо превосходит его в «рангах рефлексии» по Лефевру. А вот «агент» — другое дело. Агент может быть инструментально вооружён не хуже, а то и лучше тебя-субъекта, он может обладать стратегией и рациональностью, у него могут быть собственные цели (не совпадающие с целями «пославшего», пусть и не противоречащие им) и его достаточно сложно «вскрыть»/декомпозировать. Но у него — и это базовый признак — нет собственной воли; он выступает проводником чужой воли — воли того субъекта, который его агентировал.





Под агентированием обычно понимают вербовку, но как по мне, это очень частный случай. У меня как-то был текст про то, что вербовка — это далеко не единственный и часто не самый выгодный вид агентирования. Вербовка подразумевает, что агент осознанно принимает на себя эту роль, рефлексирует её и соглашается с ней; а это далеко не всегда удобно. «Агент влияния» — это как раз про то, как можно агентировать без прямой вербовки, превратив кого-то в проводника твоей воли без прямого управления; просто на основании абсолютной предсказуемости и прогнозируемости его реакций и действий в большинстве ситуаций. В этом смысле, опять-таки следуя Лефевру, условием «субъектности» является «непредсказуемость».





В этом смысле классическая формула субъектности — «воля и разум» — нуждается в некотором важном уточнении. Разум — это всегда сооружение, стоящее на некоторых основаниях, и зависимое от них по своим ключевым характеристикам. Соответственно, понимание этих оснований и умение их использовать для управления «обезоруживает» разум, агентирует его. В свою очередь, дезагентирование разума — это всегда путь через безумие, но направляемое волей (иначе гибель). Если по-простому, разум можно (а иногда и нужно) терять, но вот волю терять ни в коем случае нельзя.



