ВОЗ намерена поддержать "самоопределяющуюся гендерную идентичность"

Всемирная организация здравоохранения сообщила , что 21 её эксперт через месяц соберётся в штаб-квартире в Женеве в следующем месяце для работы над руководством для медицинских работников, в котором основное внимание будет уделено "оказанию помощи, подтверждающей гендерный статус, включая гормоны", а также "юридическому признанию самоопределяющейся гендерной идентичности".

Уже сейчас известно, что многие члены группы являются трансгендерными активистами, зато в ней нет специалистов, которые высказывают опасения по поводу использования блокаторов пубертата (гормонов, которые прописывают детям и подросткам, чтобы нарушить нормальное для них половое созревание).

В Британии на днях разразился скандал, связанный с тем, что правительство вдруг осознало , что в настоящее время пол в официальных документах можно "поменять", просто предъявив записку от врача, где говорится, что "перемена пола, вероятно, будет постоянной".



