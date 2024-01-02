 

ВОЗ намерена поддержать "самоопределяющуюся гендерную идентичность"

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 21 её эксперт через месяц соберётся в штаб-квартире в Женеве в следующем месяце для работы над руководством для медицинских работников, в котором основное внимание будет уделено "оказанию помощи, подтверждающей гендерный статус, включая гормоны", а также "юридическому признанию самоопределяющейся гендерной идентичности".
Уже сейчас известно, что многие члены группы являются трансгендерными активистами, зато в ней нет специалистов, которые высказывают опасения по поводу использования блокаторов пубертата (гормонов, которые прописывают детям и подросткам, чтобы нарушить нормальное для них половое созревание).
 
В Британии на днях разразился скандал, связанный с тем, что правительство вдруг осознало, что в настоящее время пол в официальных документах можно "поменять", просто предъявив записку от врача, где говорится, что "перемена пола, вероятно, будет постоянной".

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APN.ru