Стресс -- плохо, хорошо питаться -- хорошо. Новые открытия эпохи ковида

Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН и РАМН Александр Гинцбург рассказал о плохом влиянии стресса на иммунитет человека:

"Различные гормоны с иммунной системой связаны жёсткой цепью. Поэтому многие гормоны, которые вызывают стрессовые состояния, угнетают выработку определенных гормонов иммунной системы, поэтому все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела".

Также академик сообщил, что важно хорошо питаться: есть белковую пищу, качественное мясо, "потому что процесс выработки антител энергетически затратный".

Со своей стороны, правительство предпринимает новую меру борьбы с ковидом: до конца 2021 года запрещена госзакупка импортных медицинских масок. Это сделано для того, чтобы поддержать российских производителей соответствующей продукции.







