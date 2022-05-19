Всемирная организация здравоохранения на данный момент не отреагировала на использование украинскими нацистами больниц в качестве огневых точек и опорных пунктов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Необходимо отметить, что до настоящего времени Всемирная организация здравоохранения так и не дала адекватной оценки фактам использования националистами медицинских учреждений в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий, а не по прямому предназначению - оказанию медицинской помощи".