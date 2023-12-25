 

35% опрошенных в РФ юристов оценивают возможности искусственного интеллекта "в целом положительно"

Компания PravoTech опросила более 1,2 тыс. практикующих юристов из российских городов-миллионников и выяснила, что 35% респондентов оценивают возможности "искусственного интеллекта" в целом положительно. При этом как факторы риска юристы отмечали:

-- развитие зависимости от технологий и снижение критического мышления (30%),

-- нарушение безопасности личных данных и конфиденциальности (20%), 

-- повышенную вероятность ошибки (20%).

Ранее в Москве по делу об убийствах двадцатилетней давности был арестован учёный-гидролог Александр Цветков, и поводом к его задержанию послужил фоторобот, составленный с помощью ИИ. Программа определила, что фото Цветкова на 55% совпадает с изображением подозреваемого в убийствах четырех человек, совершенных с особой жестокостью в Москве и Подмосковье двадцать лет назад. Цветков пробыл под арестом десять месяцев. Ему очень повезло, что в те дни, когда совершались убийства, с ним вместе находились профессора, доктора наук, в том числе директор Института РАН, и "институт, где господин Цветков работает с 1996 года, представил данные о пребывании ученого в командировках в Вологодской и Костромской областях в момент совершения преступлений".

Президент РФ Владимир Путин, высказываясь о применении ИИ в праве, заявил, что ИИ очень эффективен, хотя "есть какие-то сбои".


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