По данным Сбера, россияне больше предвкушают блага от "искусственного интеллекта", чем американцы

Если верить исследованию
СберСтрахования, 61% россиян считают, что дальнейшее развитие и внедрение технологий "искусственного интеллекта" поможет изменить жизнь в лучшую сторону, причём мужчины так думают гораздо чаще женщин: 61% и 39% соответственно. Больше всего респондентов-оптимистов среди молодёжи 18–30 лет (72%).
В Соединённых Штатах, по данным Исследовательского центра Пью, картина другая: здесь 52% граждан скорее озабочены
будущим развитием "искусственного интеллекта", чем рады этому. Скорее рады, чем озабочены, только 10%. Причём озабоченность заметно выросла за год: в 2022 году её высказывали 38% американцев, 15% были рады, а 46% колебались. В частности, американцы считают, что ИИ снизит возможности сохранения личной информации в безопасности (так думают 53%), также он, вероятно, ухудшит качество обслуживания клиентов (34%). Ещё одно беспокойство связано с медициной: 60% американцев опасаются
, что их медицинское обслуживание будет препоручено ИИ, 75% боятся, что внедрение таких технологий в здравоохранение будет происходить слишком быстро.