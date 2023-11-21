По данным Сбера, россияне больше предвкушают блага от "искусственного интеллекта", чем американцы

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связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан". Р

ечь идёт о системе для анализа снимков компьютерной томографии Botkin.AI. Начата проверка производителя.

Botkin.AI выдали регистрационное удостоверение в 2020 году, компания-разработчик «Интеллоджик» привлекла под свой проект 260 млн рублей.