 

Популярность националистов во Франции выросла, в Германии ещё одна земля назвала АдГ "правоэкстремистской"

 

Седьмой год подряд растёт число французов, которые разделяют идеи националистической партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), их доля достигла 33%Впервые с 1984 года тех, кто считает, что RN не опасна для демократии, стало больше, чем тех, кто считает партию опасной - 45% против 41% (в феврале 2017 года 58% французов считали эту партию угрозой для демократии). 

65% французов теперь считают, что RN когда-нибудь может прийти к власти. Впрочем, сама Марин Ле Пен "по-прежнему в основном воспринимается как угроза для демократии".

 
Отделение "Альтернативы для Германии" в Саксонии признано правоэкстремистским, это уже третья федеральная земля (после Тюрингии и Саксонии-Анхальт), где в отношении партии принимается такая мера. Нынешнее решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. 
В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, её рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ, среди прочего, выступает за ограничение притока мигрантов и прекращение поддержки Украины.
 
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