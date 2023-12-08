Популярность националистов во Франции выросла, в Германии ещё одна земля назвала АдГ "правоэкстремистской"

Седьмой год подряд растёт число французов, которые разделяют идеи националистической партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN), их доля достигла 33%. Впервые с 1984 года тех, кто считает, что RN не опасна для демократии, стало больше, чем тех, кто считает партию опасной - 45% против 41% (в феврале 2017 года 58% французов считали эту партию угрозой для демократии).

65% французов теперь считают, что RN когда-нибудь может прийти к власти. Впрочем, сама Марин Ле Пен "по-прежнему в основном воспринимается как угроза для демократии".