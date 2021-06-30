Почти во всех странах стало меньше гражданского единства, чем "до пандемии"

Согласно опросу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), большинство людей по всему миру считают, что в их странах стало меньше гражданского единства.

Считают, что их страны стали более разделёнными: 61% канадцев, 59% японцев, 83% голландцев, 61% корейцев, 77% немцев и испанцев, 68% французов, 53% шведов, 88% американцев, 66% бельгийцев, 63% итальянцев, 54% британцев.

Считают, что в стране, наоборот, стало больше единства: 59% австралийцев, 75% новозеландцев, 68% жителей Тайваня, 86% жителей Сингапура.

В Германии в особенности заметно уменьшилась доля тех, кто считает, что правительство "хорошо справилось с пандемией": с 88% летом 2020 года до 51% весной 2021 года.